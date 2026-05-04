Фінляндія не збила дрони, які летіли в РФ, і назвала причину

19:01 04.05.2026 Пн
2 хв
Дрони рухалися вздовж кордону і згодом покинули повітряний простір
aimg Марія Науменко
Фото: російський дрон типу "Шахед" (Getty Images)

Фінляндія не стала перехоплювати дрони, які порушили її повітряний простір, оскільки вони перебували надто близько до кордону з Росією.

У Збройних силах Фінляндії пояснили, що у мирний час перехоплення безпілотників неможливе безпосередньо біля кордону або в повітряному просторі іншої держави.

Також військові зауважили, що не діють, поки об’єкт не ідентифіковано, і утримуються від перехоплення, якщо існує ризик, що уламки або боєприпаси можуть впасти на територію Росії.

За попередніми даними, дрони залетіли до Фінляндії з півдня, деякий час рухалися вздовж кордону, а згодом повернули на схід і залишили повітряний простір країни.

Для контролю ситуації у районі Котка та Хаміна на сході Фінської затоки тимчасово запровадили обмеження на польоти. Це дозволило військовим діяти у більш контрольованих умовах у разі необхідності перехоплення.

Розслідування інциденту проводить Прикордонна служба. Водночас у Збройних силах не уточнюють, чи вдалося встановити походження дронів.

Нагадаємо, 3 травня невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з Росією. Дрон зафіксували над муніципалітетом Віролахті, який межує з Ленінградською областю.

Тип і походження апарата встановити не вдалося. Згодом він залишив повітряний простір країни.

