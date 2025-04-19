Фінляндія поставила гриф "таємно" на експорт зброї: найбільше поставок - в Україну

Фінляндія засекретила інформацію про експорт зброї. Однією з країн, які запросили нерозголошення, є Ізраїль. Часто секретні поставки зброї здійснюються в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське видання Yle.
"З 2000 до 2020 року не було жодного рішення про видачу експортної ліцензії, яке б потребувало засекречування", - сказав експерт Центру досліджень миру і конфліктів Карі Паасонен.
Згідно з журналістським розслідуванням Yle, першу засекречену експортну ліцензію було надано в червні 2021 року. Відтоді видано 19 засекречених експортних ліцензій для восьми країн.
За інформацією Yle, однією з країн, які запросили секретність, є Ізраїль. Найчастіше таємне постачання зброї здійснюють в Україну.
Міністерство оборони пояснює нову практику зміненою ситуацією в галузі глобальної безпеки.
Раніше Фінляндія експортувала за кордон бронетранспортери і системи захисту від БПЛА.
"Експорт зброї - це політичне рішення. Майже вся інформація про нього надходить від влади. Якщо влада ділиться інформацією менше, то у громадян виявляється менше можливостей оцінювати дії керівників держави", - зазначає Паасонен.
Нагадаємо, очільник Міністерства оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що Європейський союз має отримати від США "дорожню карту" про те, як діяти, в разі виведення американських військ з європейського континенту.
Хяккянен зазначив, що "чітка дорожня карта" необхідна, щоб у Російської Федерації "не залишилося жодного вікна можливостей спробувати щось зробити", а плани Штатів мають координуватися з ініціативами ЄС щодо посилення оборонного потенціалу блоку.
Окрім того, раніше міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що час для нормалізації стосунків із Росією поки що не настав, й тому зараз не час телефонувати Володимиру Путіну, але підтримка України, послаблення РФ санкціями, зміцнення оборони залишаються пріоритетами Фінляндії.
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