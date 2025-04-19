Фінляндія поставила гриф "таємно" на експорт зброї: найбільше поставок - в Україну

"З 2000 до 2020 року не було жодного рішення про видачу експортної ліцензії, яке б потребувало засекречування", - сказав експерт Центру досліджень миру і конфліктів Карі Паасонен.

Згідно з журналістським розслідуванням Yle, першу засекречену експортну ліцензію було надано в червні 2021 року. Відтоді видано 19 засекречених експортних ліцензій для восьми країн.

За інформацією Yle, однією з країн, які запросили секретність, є Ізраїль. Найчастіше таємне постачання зброї здійснюють в Україну.

Міністерство оборони пояснює нову практику зміненою ситуацією в галузі глобальної безпеки.

Раніше Фінляндія експортувала за кордон бронетранспортери і системи захисту від БПЛА.

"Експорт зброї - це політичне рішення. Майже вся інформація про нього надходить від влади. Якщо влада ділиться інформацією менше, то у громадян виявляється менше можливостей оцінювати дії керівників держави", - зазначає Паасонен.