Зараз не час дзвонити Путіну. Глава МЗС Фінляндії висловилася про переговори з РФ

Час для нормалізації стосунків із Росією поки що не настав, тому зараз не час телефонувати голові Кремля Володимиру Путіну. Підтримка України, послаблення РФ санкціями, зміцнення оборони залишаються пріоритетами Фінляндії.

Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, пише РБК-Україна з посиланням на Yle .

"Очевидно, що США ведуть переговори з Росією, і в якийсь момент Європа теж вступить у діалог. Однак важливіше не те, коли і хто буде говорити, а те, що ми прагнемо досягти за допомогою такої розмови", - сказала вона.

За словами глави МЗС Фінляндії, новини про влучання балістичної ракети в цивільний об'єкт (мається на увазі атака на Кривий Ріг, - ред), що призвело до загибелі дітей, "вказують на те, що розмову слід відкласти".

Міністр також підкреслила, що Фінляндія не вважає Росію ворогом, а виступає проти її дій і порушення міжнародного права.

"Ми сподіваємося на добросусідські відносини, але цей час ще не настав. Усе залежить від того, коли Росія почне демонструвати бажання повернутися до міжнародної договірної системи", - підкреслила Валтонен.

Фінський міністр заявила, що доти, доки цього не станеться, говорити про нормалізацію відносин буде передчасно.

"Ми повинні обговорювати це питання з європейськими партнерами, але, як я сказала, зараз ще не час (нормалізації, - ред). Натомість необхідно продовжувати нашу стратегію - підтримувати Україну, послаблювати Росію санкціями і зміцнювати власну оборону", - констатувала вона.