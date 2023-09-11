Фінляндія посилить правила видачі посвідки на проживання через агресію Росії

Уряд Фінляндії хоче посилити поліцейську перевірку безпеки, а також посилити умови отримання віз для іноземних студентів і дослідників. Причиною цього є агресивні дії Росії в Європі.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Що зміниться

В урядовій програмі заявлено таке:

Буде покращено захист критичної з точки зору функціонування суспільства інфраструктури. Для цього необхідно оцінити можливість розширити застосування перевірки безпеки на людей, зайнятих у сфері критичної інфраструктури і технологій.

Будуть з'ясовані та обмежені умови видачі посвідки на проживання студентам і дослідникам, зайнятим у критичних з точки зору безпеки сферах, наприклад, у створенні технологій подвійного призначення.

Чому Фінляндія зважилася на такий крок

За словами міністра, захист критичної інфраструктури в ситуації, коли безпека в Європі погіршилася внаслідок нападу Росії на Україну, є пріоритетом уряду.

Як приклад такої інфраструктури Рантанен наводить інформаційні мережі передавання даних, електростанції, порти та аеропорти.

РФ примушує людей до співпраці для завдання шкоди Фінляндії

Як заявляє глава відділу перевірок безпеки Supo Ілкка Ханскі, наявність російського паспорта сама по собі не є фактором, який автоматично створює загрозу національній безпеці.

Водночас, підкреслює Ханскі, відомо, що РФ прагне використати зв'язок деяких людей з Росією, примушуючи їх до таємної співпраці, яка може нашкодити Фінляндії.

"Такими зв'язками вважаються майно, ведення бізнесу, рідні, що живуть по той бік кордону, і громадянство як частина загальної картини", - пише видання.

Затримання росіянина Петровського у Фінляндії

Раніше повідомлялось, що поліція Фінляндії затримала росіянина, якого підозрюють у скоєнні терористичних злочинів у Донецькій та Луганській областях у 2014-2015 роках.

Пізніше Офіс генерального прокурора України повідомив, що Україна хоче екстрадувати з Фінляндії затриманого бойовика з так званої "Диверсійно-штурмової розвідувальної групи "Русич".