Фінляндія посилила контроль на кордоні з Росією після бунту Пригожина

"Не розкриватиму всі деталі, але ми уважніше стежимо за ситуацією на кордоні та рухом на прикордонних переходах", - розповів заступник голови Прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії підполковник Юкка Луккарі.

При цьому він зазначив, що вихідні на кордоні були звичайними.

"Те, що сталося в Росії, не позначилося на русі. Звичайно Юханнус (фінське свято - ред.) трохи пожвавив ситуацію на кордоні, але так завжди буває на свята", - зазначив Луккарі.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, минулого тижня Пригожин звинуватив російські війська в ударі по тилових таборах своїх найманців. Наказ нібито дав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Вже 24 червня Пригожин заявив, що його війська перетнули держкордони РФ і зайняли військові об'єкти в Ростові та Воронежі. Пізніше їхній рух продовжувався у бік Москви.

У суботу ввечері після переговорів із Лукашенком Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт та похід на Москву. При цьому колони "Вагнера" не дійшли до Москви близько 200 км.

Про підсумки та наслідки "вагнерівського маршу", чому Пригожин не дійшов до Москви й про те, хто ще міг стояти за заколотом, - читайте у матеріалі РБК-Україна.