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Финляндия усилила контроль на границе с Россией после бунта Пригожина

Фото: Финляндия ужесточила контроль на границе с Россией после бунта Пригожина (pixabay.com)
Автор: Татьяна Степанова

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии стала более внимательно следить за ситуацией на границе с Россией после попытки основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина устроить вооруженный мятеж в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

"Не буду раскрывать все детали, но мы внимательнее следим за ситуацией на границе и движением на пограничных переходах", - рассказал заместитель председателя Пограничной службы Юго-Восточной Финляндии подполковник Юкка Луккари.

При этом он отметил, что выходные на границе были совершенно обычными.

"То, что произошло в России, не сказалось на движении. Конечно Юханнус (финский праздник - ред.) немного оживил ситуацию на границе, но так всегда бывает на праздники", - отметил Луккари.

Бунт Пригожина

Напомним, на прошлой неделе Пригожин обвинил российские войска в ударе по тыловым лагерям своих наемников. Приказ якобы дал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Уже 24 июня Пригожин заявил, что его войска пересекли госграницы РФ и заняли военные объекты в Ростове и Воронеже. Позже их движение продолжалось в сторону Москвы.

В субботу вечером, после переговоров с Лукашенко, Пригожин неожиданно решил прекратить свой бунт и поход на Москву. При этом колонны "Вагнера" не дошли до Москвы около 200 км.

Об итогах и последствиях "вагнеровского марша", почему Пригожин не дошел до Москвы и о том, кто еще мог стоять за мятежом, - читайте вматериале РБК-Украина.

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Российская ФедерацияЧВК ВагнераЕвгений ПригожинФинляндияГраница с РФ