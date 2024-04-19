Фінляндія попросила ЄС допомогти вирішити проблему напливу мігрантів з боку Росії

РФ відправляла мігрантів на кордон із Фінляндією

Минулої осені Фінляндія зіткнулася з тиском з боку Росії. Він проявлявся в мігрантах із Сомалі та Іраку, які масово прибували на пункти пропуску до Фінляндії.

Країна вирішила закрити кордон з Росією, і нещодавно уряд продовжив заборону на роботу пунктів пропуску до "подальшого повідомлення".

Журналістам вдалося встановити, що наплив мігрантів до кордонів Фінляндії контролюється російськими силовиками. До цієї кризи причетні структури, які організовували подібне на кордоні Польщі та Білорусі.

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