Финляндия попросила ЕС помочь решить проблему наплыва мигрантов со стороны России

РФ отправляла мигрантов на границу с Финляндией

Прошлой осенью Финляндия столкнулась с давлением со стороны России. Оно проявлялось в мигрантах из Сомали и Ирака, которые массово прибывали на пункты пропуска в Финляндию.

Страна решила закрыть границу с Россией, и недавно правительство продлило запрет на работу пунктов пропуска к "дальнейшему сообщению".

Журналистам удалось установить, что наплыв мигрантов в границы Финляндии контролируется российскими силовиками. К этому кризису причастны структуры, которые организовывали подобное границе Польши и Беларуси.

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