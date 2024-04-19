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Финляндия попросила ЕС помочь решить проблему наплыва мигрантов со стороны России

Архивное фото: премьер-министр Финляндии Петтери Орпо (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз должен принять меры, чтобы помочь Финляндии остановить приток мигрантов из России.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы готовим собственное законодательство, но нам также нужны меры ЕС", - сказал глава правительства.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС тесно сотрудничает со странами, откуда родом прибывшие в Финляндию мигранты, и согласилась с позицией Финляндии.

"Мы видим, что одно государство использует бедных людей для оказания давления на другое государство, и это явная проблема безопасности", - сказала она.

Она добавила, что меры, принимаемые в отношении мигрантов из России, должны обеспечить баланс между защитой границ и международными обязательствами.

РФ отправляла мигрантов на границу с Финляндией

Прошлой осенью Финляндия столкнулась с давлением со стороны России. Оно проявлялось в мигрантах из Сомали и Ирака, которые массово прибывали на пункты пропуска в Финляндию.

Страна решила закрыть границу с Россией, и недавно правительство продлило запрет на работу пунктов пропуска к "дальнейшему сообщению".

Журналистам удалось установить, что наплыв мигрантов в границы Финляндии контролируется российскими силовиками. К этому кризису причастны структуры, которые организовывали подобное границе Польши и Беларуси.

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