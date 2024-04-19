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Фінляндія попросила ЄС допомогти вирішити проблему напливу мігрантів з боку Росії

Фінляндія, П'ятниця 19 квітня 2024 15:24
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Фінляндія попросила ЄС допомогти вирішити проблему напливу мігрантів з боку Росії Архівне фото: прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Європейський союз має вжити заходів, щоб допомогти Фінляндії зупинити приплив мігрантів із Росії.

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми готуємо власне законодавство, але нам також потрібні заходи ЄС", - сказав глава уряду.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС тісно співпрацює з країнами, звідки родом прибулі до Фінляндії мігранти, і погодилася з позицією Фінляндії.

"Ми бачимо, що одна держава використовує бідних людей для чинення тиску на іншу державу, і це явна проблема безпеки", - сказала вона.

Вона додала, що заходи, яких вживають щодо мігрантів із Росії, мають забезпечити баланс між захистом кордонів і міжнародними зобов'язаннями.

РФ відправляла мігрантів на кордон із Фінляндією

Минулої осені Фінляндія зіткнулася з тиском з боку Росії. Він проявлявся в мігрантах із Сомалі та Іраку, які масово прибували на пункти пропуску до Фінляндії.

Країна вирішила закрити кордон з Росією, і нещодавно уряд продовжив заборону на роботу пунктів пропуску до "подальшого повідомлення".

Журналістам вдалося встановити, що наплив мігрантів до кордонів Фінляндії контролюється російськими силовиками. До цієї кризи причетні структури, які організовували подібне на кордоні Польщі та Білорусі.

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