Фінляндія попросила ЄС допомогти вирішити проблему напливу мігрантів з боку Росії

Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Вона додала, що заходи, яких вживають щодо мігрантів із Росії, мають забезпечити баланс між захистом кордонів і міжнародними зобов'язаннями.

"Ми бачимо, що одна держава використовує бідних людей для чинення тиску на іншу державу, і це явна проблема безпеки", - сказала вона.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС тісно співпрацює з країнами, звідки родом прибулі до Фінляндії мігранти, і погодилася з позицією Фінляндії.

"Ми готуємо власне законодавство, але нам також потрібні заходи ЄС", - сказав глава уряду.

РФ відправляла мігрантів на кордон із Фінляндією

Минулої осені Фінляндія зіткнулася з тиском з боку Росії. Він проявлявся в мігрантах із Сомалі та Іраку, які масово прибували на пункти пропуску до Фінляндії.

Країна вирішила закрити кордон з Росією, і нещодавно уряд продовжив заборону на роботу пунктів пропуску до "подальшого повідомлення".

Журналістам вдалося встановити, що наплив мігрантів до кордонів Фінляндії контролюється російськими силовиками. До цієї кризи причетні структури, які організовували подібне на кордоні Польщі та Білорусі.

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