ua en ru
Пт, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Финляндия попросила ЕС помочь решить проблему наплыва мигрантов со стороны России

Финляндия, Пятница 19 апреля 2024 15:24
UA EN RU
Финляндия попросила ЕС помочь решить проблему наплыва мигрантов со стороны России Архивное фото: премьер-министр Финляндии Петтери Орпо (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Европейский союз должен принять меры, чтобы помочь Финляндии остановить приток мигрантов из России.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы готовим собственное законодательство, но нам также нужны меры ЕС", - сказал глава правительства.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС тесно сотрудничает со странами, откуда родом прибывшие в Финляндию мигранты, и согласилась с позицией Финляндии.

"Мы видим, что одно государство использует бедных людей для оказания давления на другое государство, и это явная проблема безопасности", - сказала она.

Она добавила, что меры, принимаемые в отношении мигрантов из России, должны обеспечить баланс между защитой границ и международными обязательствами.

РФ отправляла мигрантов на границу с Финляндией

Прошлой осенью Финляндия столкнулась с давлением со стороны России. Оно проявлялось в мигрантах из Сомали и Ирака, которые массово прибывали на пункты пропуска в Финляндию.

Страна решила закрыть границу с Россией, и недавно правительство продлило запрет на работу пунктов пропуска к "дальнейшему сообщению".

Журналистам удалось установить, что наплыв мигрантов в границы Финляндии контролируется российскими силовиками. К этому кризису причастны структуры, которые организовывали подобное границе Польши и Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Финляндия
NEWS
Что значит уничтожение Ту-22М3 и станет ли меньше атак на Украину: объяснение эксперта
Что значит уничтожение Ту-22М3 и станет ли меньше атак на Украину: объяснение эксперта
DAILY
Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил