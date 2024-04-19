Финляндия попросила ЕС помочь решить проблему наплыва мигрантов со стороны России

Европейский союз должен принять меры, чтобы помочь Финляндии остановить приток мигрантов из России.

Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы готовим собственное законодательство, но нам также нужны меры ЕС", - сказал глава правительства. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС тесно сотрудничает со странами, откуда родом прибывшие в Финляндию мигранты, и согласилась с позицией Финляндии. "Мы видим, что одно государство использует бедных людей для оказания давления на другое государство, и это явная проблема безопасности", - сказала она. Она добавила, что меры, принимаемые в отношении мигрантов из России, должны обеспечить баланс между защитой границ и международными обязательствами.