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США заявили о готовности поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

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Вашингтон, Вторник 11 января 2022 22:38
США заявили о готовности поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО Фото: США поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США поддержат Финляндию и Швецию в стремлении вступить в НАТО. По словам заместителя американского госсекретаря по политическим делам Виктории Нуланд, страны нужно оценивать по стандартам Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Нуланд в Госдепартаменте.

"Мы всегда готовы поддержать Финляндию и Швецию, если захотят поговорить о членстве в НАТО. Мы готовы сделать это", - сказала Нуланд.

Она добавила, что Швецию и Финляндию нужно оценивать по стандартам НАТО. При этом Нуланд уточнила, что в эти страны стабильные и в них сформировалась устоявшаяся демократия.

"Поэтому этот разговор (о членстве в НАТО - ред.) будет несколько иным, чем с другими странами, которые только переходят к демократическим системам и имеют проблемы с коррупцией, экономическими реформами, демократической стабильностью и т.д.", - уточнила представитель Госдепа.

Напомним, в своем новогоднем обращении премьер-министр Финляндии Санна Мари допустила возможность вступления страны в НАТО.

Отметим, в конце декабря прошлого года министр иностранных дел Швеции Анн Линде решительно отвергла требование России о том, чтобы НАТО не принимала новых членов.

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