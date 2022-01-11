США заявили о готовности поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО
США поддержат Финляндию и Швецию в стремлении вступить в НАТО. По словам заместителя американского госсекретаря по политическим делам Виктории Нуланд, страны нужно оценивать по стандартам Альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Нуланд в Госдепартаменте.
"Мы всегда готовы поддержать Финляндию и Швецию, если захотят поговорить о членстве в НАТО. Мы готовы сделать это", - сказала Нуланд.
Она добавила, что Швецию и Финляндию нужно оценивать по стандартам НАТО. При этом Нуланд уточнила, что в эти страны стабильные и в них сформировалась устоявшаяся демократия.
"Поэтому этот разговор (о членстве в НАТО - ред.) будет несколько иным, чем с другими странами, которые только переходят к демократическим системам и имеют проблемы с коррупцией, экономическими реформами, демократической стабильностью и т.д.", - уточнила представитель Госдепа.
Напомним, в своем новогоднем обращении премьер-министр Финляндии Санна Мари допустила возможность вступления страны в НАТО.
Отметим, в конце декабря прошлого года министр иностранных дел Швеции Анн Линде решительно отвергла требование России о том, чтобы НАТО не принимала новых членов.