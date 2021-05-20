Фінляндія підтвердила готовність стати майданчиком для зустрічі Байдена з Путіним
Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто Фінляндії сказав, що його країна готова надати майданчик для проведення двосторонньої зустрічі лідерів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. На його думку, найважливіше, щоб ця зустріч відбулася в принципі.
Про це Хаавісто заявив на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в ході саміту Арктичної ради в Рейк'явіку, передає Yle.
"Ми в загальних рисах заявили, що можемо запропонувати всі послуги, необхідні для розвитку двосторонніх відносин великих держав", - сказав Хаавісто.
За словами Хаавісто, Фінляндія в ході бесіди дала зрозуміти, що з її точки зору позитивним було б, якби переговори відбулися. Неважливо, де це станеться.
Як підкреслив Хаавісто, саміти проводяться по всьому світу, в різних куточках. Минула зустріч глав Росії й США пройшла в Гельсінкі.
"Фінляндія готова допомогти. Обидві сторони про це знають. Найважливіше, щоб зустріч відбулася".
Зазначимо, ще 14 квітня у Фінляндії заявили про готовності прийняти у себе таку зустріч.
Раніше повідомлялося, що зустріч Байдена і Путіна може пройти в "одній з дипломатичних столиць Європи".
Раніше у Путіна заявляли, що формат зустрічі з Байденом визначать епідеміологи.