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Фінляндія підтвердила готовність стати майданчиком для зустрічі Байдена з Путіним

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Рейк'явік, Четвер 20 травня 2021 11:57
Фінляндія підтвердила готовність стати майданчиком для зустрічі Байдена з Путіним Фото: Фінляндія підтвердила готовність стати майданчиком для зустрічі (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Андрій Василюк

Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто Фінляндії сказав, що його країна готова надати майданчик для проведення двосторонньої зустрічі лідерів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. На його думку, найважливіше, щоб ця зустріч відбулася в принципі.

Про це Хаавісто заявив на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в ході саміту Арктичної ради в Рейк'явіку, передає Yle.

"Ми в загальних рисах заявили, що можемо запропонувати всі послуги, необхідні для розвитку двосторонніх відносин великих держав", - сказав Хаавісто.

За словами Хаавісто, Фінляндія в ході бесіди дала зрозуміти, що з її точки зору позитивним було б, якби переговори відбулися. Неважливо, де це станеться.

Як підкреслив Хаавісто, саміти проводяться по всьому світу, в різних куточках. Минула зустріч глав Росії й США пройшла в Гельсінкі.

"Фінляндія готова допомогти. Обидві сторони про це знають. Найважливіше, щоб зустріч відбулася".

Зазначимо, ще 14 квітня у Фінляндії заявили про готовності прийняти у себе таку зустріч.

Раніше повідомлялося, що зустріч Байдена і Путіна може пройти в "одній з дипломатичних столиць Європи".

Раніше у Путіна заявляли, що формат зустрічі з Байденом визначать епідеміологи.

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