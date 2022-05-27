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Финляндия не поддерживает особые условия вступления Украины в ЕС

Фото: Санна Марин, премьер-министр Финляндии (facebook.com/MarinSanna)
Автор: Сергей Пышкин

Финляндия отказывается предоставить Украине особые условия по вступлению в Европейский союз. Однако, считает важным сегодня дать нашей стране надежду на членство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Yle.

"Еще одна большая дискуссия, которая у нас впереди, это заявка Украины на членство в ЕС. Я считаю очень важным дать Украине надежду: четкие шаги относительно того, как страна станет членом ЕС в будущем",- заявила премьер Финляндия Санна Марин.

В то же время Марин отметила, что не видит возможности предоставить Украине особые условия относительно вступления в ЕС, поскольку все критерии должны выполняться.

"Я не вижу, как мы могли бы сделать исключения, в том смысле, что критерии должны выполняться. Я открыта для того, чтобы Украина получила статус кандидата. Получение статуса страны-кандидата не означает, что завтра она станет членом ЕС. Конечно, членство требует большой работы", - добавила премьер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 26 апреля, Марин впервые посетила Киев. Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, стороны обсудили ряд важных вопросов.

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