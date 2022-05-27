RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фінляндія не підтримує особливі умови вступу України до ЄС

Фото: Санна Марін, прем'єр-міністр Фінляндії (facebook.com/MarinSanna)
Автор: Сергій Пишкін

Фінляндія відмовляється надати Україні особливі умови щодо вступу до Європейського союзу. Однак, вважає важливим сьогодні дати нашій країні надію на членство.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yle.

"Ще одна велика дискусія, яка у нас попереду, це заявка України на членство в ЄС. Я вважаю дуже важливим дати Україні надію: чіткі кроки щодо того, як країна стане членом ЄС у майбутньому", - заявила прем’єр Фінляндія Санна Марін.

Водночас Марін відзначила, що не бачить можливості надати Україні особливі умови щодо вступу до ЄС, оскільки усі критерії мають виконуватися.

"Я не бачу, як ми могли б зробити винятки, в тому сенсі, що критерії мають виконуватися. Я відкрита для того, щоб Україна отримала статус кандидата. Отримання статусу країни-кандидата не означає, що завтра вона стане членом ЄС. Звичайно, членство вимагає великої роботи", - додала прем’єр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 26 квітня, Марін вперше завітала до Києва. Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, сторони обговорили низку важливих питань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаФинляндия