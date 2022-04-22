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Финляндия может подать заявку на членство в НАТО в ближайшие недели

Фото: Финляндия может подать заявку на членство в НАТО в ближайшие недели (pixabay)
Автор: Артур Родивилов

Финляндия подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, заявил зампредседателя Комитета по иностранным делам финского парламента, бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя. Швеция также вскоре может принять решение о вступлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Ранее финские политики встретились со спикером шведского парламента Андреасом Норленом, представителями комитетов по иностранным делам и обороне, а также с министром иностранных дел Анн Линде и главой минобороны Петером Хультквистом.

"Я сказал, что Финляндия имеет сильное большинство как в общественном мнении, так и в парламенте, а это означает, что Финляндия отправит заявку на членство в НАТО в ближайшие недели, весной. Я сказал это независимо от того, считаю ли я это хорошим или плохим делом", - заявил Туомиоя.

Как рассказал финский депутат Юси Халла-ахо, шведов интересовал процесс и принятие решения Финляндией в связи с возможным членством в НАТО.

"Эта информация вызвала у шведов удовлетворенное веселье", - охарактеризовал Халла-ахо реакцию шведской стороны на слова Туомиоя.

Он добавил, что в середине заседания финского и шведского комитетов стало ясно, что шведское правительство пытается ускорить собственный процесс вступления в НАТО.

Напомним, подавляющее большинство финнов поддерживает вступление страны в НАТО.

Отметим, ранее Министерство иностранных дел Финляндии заявило о готовности страны к "различным угрозам" со стороны России в случае вступления в НАТО.

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