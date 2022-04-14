Хельсинки готово к "угрозам" России в случае вступления в НАТО, - МИД Финляндии
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о готовности его страны к "различным угрозам" со стороны России в случае вступления в НАТО. Глава МИД добавил, что финская армия достаточно сильна и сможет противостоять российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"С помощью более тесного сотрудничества с НАТО мы можем противостоять всем этим различным угрозам", - заявил телеканалу Хаависто.
Министр подчеркнул, что у Финляндии довольно сильно армия. По его словам, в стране более 280 тысяч резервистов, а также есть призыв в войска. Глава МИД добавил, что недавно страна закупила истребители F-35 и 60 самолетов уже прибывают на финскую территорию.
Напомним, ранее Швеция и Финляндия отвергли угрозы России и будут самостоятельно решать вопрос о вступлении в НАТО.
Отметим, в ответ на решение Хельсинки и Стокгольма вступить в НАТО Россия начала угрожать ядерным оружием.
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