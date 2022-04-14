Хельсинки готово к "угрозам" России в случае вступления в НАТО, - МИД Финляндии

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о готовности его страны к "различным угрозам" со стороны России в случае вступления в НАТО. Глава МИД добавил, что финская армия достаточно сильна и сможет противостоять российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"С помощью более тесного сотрудничества с НАТО мы можем противостоять всем этим различным угрозам", - заявил телеканалу Хаависто.

Министр подчеркнул, что у Финляндии довольно сильно армия. По его словам, в стране более 280 тысяч резервистов, а также есть призыв в войска. Глава МИД добавил, что недавно страна закупила истребители F-35 и 60 самолетов уже прибывают на финскую территорию.