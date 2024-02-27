Фінляндія передала 22 пакети допомоги Україні і цим не обмежиться, - президент Нійністе

Президент Саулі Нійністе який залишає свою посаду, заявив, що Фінляндія передала Україні 22 пакети допомоги і цим не обмежиться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

"Збільшуємо допомогу. Військову, звісно, насамперед. Особливо це стосується боєприпасів та засобів протиповітряної оборони. Усі були одностайні в тому, що треба діяти так, як на початку 2022 року, коли рішення приймалися своєчасно та дуже швидко", - заявив Нійністе. .

Президент Фінляндії брав участь у конференції європейських лідерів у Парижі з ініціативи президента Франції Емманюеля Макрона. На думку, Нійністе, конференція виявилася результативною.

Макрон порушив питання про можливість відправлення європейських країн військ до України, заявивши, що "ніщо не повинно бути виключено". Консенсусу, з цього питання, однак, поки що не досягнуто. Тим часом, за словами Макрона, українській армії передадуть ракети далекого радіусу дії.

Президентські вибори у Фінляндії

Нагадаємо, переможець президентських виборів у Фінляндії Олександр Стуб офіційно вступить на посаду 1 березня і замінить Нійністе.

Глава фінської держави несе пряму відповідальність за зовнішню політику та безпекову політику країни, будучи головнокомандувачем збройних сил.

Щодо питання України, Стубб заявляв, що не згоден з тим, що Україна має віддати хоча б частину своєї землі для миру з Росією. Також майбутній президент Фінляндії підтримує вступ України до ЄС та обіцяв активно сприяти цьому процесу.