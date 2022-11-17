Фінляндія побудує на кордоні з Росією захист вартістю понад 143 млн доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Таку обіцянку фінський уряд дав ще у лютому 2022 року, відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У червні фінський парламент ухвалив рішення про будівництво бар’єрів вздовж частини російського кордону, аби посилити готовність проти гібридних загроз, таких як потенційний масовий приплив біженців.

Управління прикордонної служби країни заявило, що врешті-решт планує побудувати 130-260 км парканів, що охоплюють 10-20% загальної довжини, зосереджуючись насамперед на пунктах перетину кордону та прилеглих районах на південному сході країни.

"Фінляндія, яка подала заявку на членство у НАТО, має власну історію воєн з Росією. Проте вкритий лісом кордон досі позначений лише знаками та пластиковими лініями на більшій частині своєї довжини в 1300 км", - йдеться у повідомленні агентства.