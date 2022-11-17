ua ru
Чт, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фінляндія побудує на кордоні з Росією захист вартістю понад 143 млн доларів

Новость на русском →
Фінляндія, Четвер 17 листопада 2022 19:32
Фінляндія побудує на кордоні з Росією захист вартістю понад 143 млн доларів Фото: Фінляндія вирішила розпочати будівництво захисного паркану вздовж кордону з Росією (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Уряд Фінляндії запропонував витратити 139 млн євро (143,4 млн доларів) на будівництво парканів уздовж частини кордону країни з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Таку обіцянку фінський уряд дав ще у лютому 2022 року, відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У червні фінський парламент ухвалив рішення про будівництво бар’єрів вздовж частини російського кордону, аби посилити готовність проти гібридних загроз, таких як потенційний масовий приплив біженців.

Управління прикордонної служби країни заявило, що врешті-решт планує побудувати 130-260 км парканів, що охоплюють 10-20% загальної довжини, зосереджуючись насамперед на пунктах перетину кордону та прилеглих районах на південному сході країни.

"Фінляндія, яка подала заявку на членство у НАТО, має власну історію воєн з Росією. Проте вкритий лісом кордон досі позначений лише знаками та пластиковими лініями на більшій частині своєї довжини в 1300 км", - йдеться у повідомленні агентства.

Сьогодні стало відомо, що Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю 55,6 млн євро. Це буде десятим пакетом обладнання та озброєння, яке Фінляндія передасть для потреб ЗСУ з початку повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, попередній пакет військової допомоги Україні від Фінляндії становив 11,8 млн євро.

Окрім того, Фінляндія не відкидає можливості підготовки українських військ на своїй території.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Финляндия
NEWS
Крилаті ракети та іранські Shahed: ЗСУ розкрили деталі сьогоднішньої атаки Росії
Крилаті ракети та іранські Shahed: ЗСУ розкрили деталі сьогоднішньої атаки Росії
DAILY
Куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекати основних боїв
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекати основних боїв