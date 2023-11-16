Фінляндія планує закрити пункти пропуску на східному кордоні через попередження розвідки, - ЗМІ

Видання зазначає, що поки що невідомо - закриють всі пункти пропуску чи лише деякі. Також наразі немає інформації про тривалість таких заходів. Причиною закриття стало "погіршення ситуації на кордоні в середу".

Відносини між Фінляндією та Росією після початку війни в Україні

Нещодавно повідомлялось, що уряд Фінляндії планує прийняти кілька законодавчих проектів, які зможуть заборонити росіянам укладати угоди з нерухомості.

Також уряд Фінляндії хоче полегшити конфіскацію квартир, що належать росіянам. Значна частина нерухомості пустує, а з її власниками неможливо зв'язатися.

Також стало відомо, що митниця Фінляндії розпочала понад 660 розслідувань випадків порушення санкцій, запроваджених ЄС щодо Росії. Всі вони зафіксовані після 24 лютого 2022 року.

А останнім часом країна почала блокувати в'їзд з території РФ через наплив нелегальних мігрантів. Так, прикордонна служба Фінляндії заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.

А пізніше стало відомо, що в уряді Фінляндії підготують пропозицію про обмеження або закриття прикордонних переходів на кордоні з РФ.

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