Фінляндія планує закрити пункти пропуску на східному кордоні через попередження розвідки, - ЗМІ

Уряд Фінляндії планує в четвер, 16 листопада, закрити на невстановлений термін східний кордон для забезпечення національної безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat.
Видання зазначає, що поки що невідомо - закриють всі пункти пропуску чи лише деякі. Також наразі немає інформації про тривалість таких заходів. Причиною закриття стало "погіршення ситуації на кордоні в середу".
Нещодавно повідомлялось, що уряд Фінляндії планує прийняти кілька законодавчих проектів, які зможуть заборонити росіянам укладати угоди з нерухомості.
Також уряд Фінляндії хоче полегшити конфіскацію квартир, що належать росіянам. Значна частина нерухомості пустує, а з її власниками неможливо зв'язатися.
Також стало відомо, що митниця Фінляндії розпочала понад 660 розслідувань випадків порушення санкцій, запроваджених ЄС щодо Росії. Всі вони зафіксовані після 24 лютого 2022 року.
А останнім часом країна почала блокувати в'їзд з території РФ через наплив нелегальних мігрантів. Так, прикордонна служба Фінляндії заборонила в'їзд людям, які їдуть велосипедом через пункти пропуску на кордоні з РФ.
А пізніше стало відомо, що в уряді Фінляндії підготують пропозицію про обмеження або закриття прикордонних переходів на кордоні з РФ.
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