Финляндия планирует закрыть пункты пропуска на восточной границе из-за предупреждения разведки, - СМИ

Издание отмечает, что пока неизвестно - закроют все пункты пропуска или некоторые. Также пока нет информации о продолжительности таких мер. Причиной закрытия стало "ухудшение ситуации на границе в среду".

Отношения между Финляндией и Россией после начала войны в Украине

Недавно сообщалось, что правительство Финляндии планирует принять несколько законодательных проектов, которые смогут запретить россиянам заключать сделки по недвижимости.

Также правительство Финляндии хочет облегчить конфискацию принадлежащих россиянам квартир. Значительная часть недвижимости пустует, а с ее владельцами невозможно связаться.

Также стало известно, что таможня Финляндии начала более 660 расследований случаев нарушения санкций, введенных ЕС в отношении России. Все они были зафиксированы после 24 февраля 2022 года.

А в последнее время страна начала блокировать въезд с территории РФ из-за наплыва нелегальных мигрантов. Так, пограничная служба Финляндии запретила въезд людям, едущим на велосипеде через пункты пропуска на границе с РФ.

А позже стало известно, что в правительстве Финляндии будет подготовлено предложение об ограничении или закрытии пограничных переходов на границе с РФ.

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