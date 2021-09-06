Финляндия планирует отменить все СOVID-ограничения: названы условия

Правительство Финляндии может отменить последние карантинные ограничения уже к началу октября. Страна рассчитывает вакцинировать 80% людей старше 12 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По словам премьер-министр Санна Марина, главной целью правительства является "освобождение" своих граждан от COVID-ограничений, а расширение компании вакцинации является главным ключом для этого.

Финляндия может достичь этой цели уже к началу октября. Также в стране планируют вакцинировать 80% населения старше 12 лет.

Отмечается, что уровень заболевания в Финляндии является довольно низким по сравнению с другими страны ЕС, однако в последние месяцы фиксируется повышение COVID-случаев среди невакцинированных людей и молодежи.