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Фінляндія планує скасувати усі СOVID-обмеження: названі умови

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Фінляндія , Понеділок 06 вересня 2021 19:47
Фінляндія планує скасувати усі СOVID-обмеження: названі умови Фото: Фінляндія планує скасувати усі СOVID-обмеження: названі умови (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Фінляндії може скасувати останні карантинні обмеження вже до початку жовтня. Країна розраховує вакцинувати 80% людей старше 12 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами прем'єр-міністр Санна Маріна, головною метою уряду є "звільнення" свої громадян від COVID-обмежень, а розширення компанії вакцинації є головним ключем для цього.

Фінляндія може досягти цієї мети вже до початку жовтня. Також в країні планують вакцинувати 80% населення старше 12 років.

Зазначається, що рівень захворювання в Фінляндії є доволі низьким у порівнянні з іншими країни ЄС, однак в останні місяці фіксується підвищення COVID-випадків серед невакцинованих людей та молоді.

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