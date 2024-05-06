Финляндия повышает боеготовность из-за возможного вторжения РФ

Финляндия успешно проверила свою способность управлять военной экономикой и начала хранить военное оборудование за пределами своих границ. Поскольку Хельсинки готовятся к возможному противостоянию с все более агрессивной Россией.

Генерал-лейтенант Микко Хейсканен, заместитель начальника штаба по вооружениям и логистике финских вооруженных сил, что Финляндия недавно проверила более 1000 соглашений, заключенных с частными компаниями на производство оборудования или оказание услуг на время войны.

"Мы должны быть готовы к долгосрочному кризису... Мы активировали некоторые из них, проверили все соглашения, проверили закупки не только боеприпасов, но и других материалов. Мы проверяем планы и готовность наших стратегических партнеров", - заявил он.

Он отметил, что запасов основных видов топлива и зерна хватит как минимум на шесть месяцев, а воздушных убежищ - на все население страны. Почти треть взрослого населения - резервисты, что дает стране с населением всего 5,6 млн человек одну из самых больших армий в Европе и самое большое количество артиллерии.

"Это в нашей ДНК. Россия уважает силу. Сила состоит как из воли, так и из возможностей. Воля есть. Воля народа к защите страны, наверное, самая высокая в мире. Потенциал - материальная база - находится на достойном доверия уровне. На создание такого потенциала уходят годы. Вы не сможете сделать это за год или два", - добавил Хейсканен.

Он не стал вдаваться в подробности, но в качестве примера сказал, что текстильной компании можно в кратчайшие сроки отдать приказ о производстве пуленепробиваемых жилетов или других предметов для защиты войск в бою.