ua en ru
Пн, 06 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Финляндия повышает боеготовность из-за возможного вторжения РФ

Понедельник 06 мая 2024 09:41
UA EN RU
Финляндия повышает боеготовность из-за возможного вторжения РФ Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Финляндия успешно проверила свою способность управлять военной экономикой и начала хранить военное оборудование за пределами своих границ. Поскольку Хельсинки готовятся к возможному противостоянию с все более агрессивной Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Генерал-лейтенант Микко Хейсканен, заместитель начальника штаба по вооружениям и логистике финских вооруженных сил, что Финляндия недавно проверила более 1000 соглашений, заключенных с частными компаниями на производство оборудования или оказание услуг на время войны.

"Мы должны быть готовы к долгосрочному кризису... Мы активировали некоторые из них, проверили все соглашения, проверили закупки не только боеприпасов, но и других материалов. Мы проверяем планы и готовность наших стратегических партнеров", - заявил он.

Он отметил, что запасов основных видов топлива и зерна хватит как минимум на шесть месяцев, а воздушных убежищ - на все население страны. Почти треть взрослого населения - резервисты, что дает стране с населением всего 5,6 млн человек одну из самых больших армий в Европе и самое большое количество артиллерии.

"Это в нашей ДНК. Россия уважает силу. Сила состоит как из воли, так и из возможностей. Воля есть. Воля народа к защите страны, наверное, самая высокая в мире. Потенциал - материальная база - находится на достойном доверия уровне. На создание такого потенциала уходят годы. Вы не сможете сделать это за год или два", - добавил Хейсканен.

Он не стал вдаваться в подробности, но в качестве примера сказал, что текстильной компании можно в кратчайшие сроки отдать приказ о производстве пуленепробиваемых жилетов или других предметов для защиты войск в бою.

Военная напряженность в Европе

В начале 2024 года информационное пространство стало наполнено сообщениями о возможной подготовке России к агрессии против стран НАТО.

В частности, немецкие СМИ сообщили о начале подготовки к возможному нападению России. В качестве доказательств приводились некие военные маневры и передвижения войск, не имеющие точного подтверждения.

Реакция стран НАТО на эти сообщения была неоднозначной. Представители Министерства обороны Литвы заявили, что не видят прямой угрозы нападения со стороны России. Их аргумент: Россия полностью поглощена войной в Украине и не имеет ресурсов для открытия нового фронта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Финляндия Российская Федерация
NEWS
Проблемы со светом, водой и транспортом: каковы последствия атаки на Сумы и область
Проблемы со светом, водой и транспортом: каковы последствия атаки на Сумы и область
DAILY
Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках
Ольга Маджумдаржурналист РБК-Украина Капеллан Константин Холодов: Наша церковь разрешает защищать с оружием в руках