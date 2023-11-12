Фінляндія підготує план відновлення України до кінця року

"Україна може розраховувати на нашу підтримку в майбутньому для подолання величезних наслідків російської агресії. Фінляндія готується взяти участь у процесі відбудови та розробляє національний план з відбудови у співпраці з приватним сектором. Перша частина плану буде опублікована до кінця цього року", - заявив він.

За словами міністра, план буде зосереджений на тому, як фінський приватний сектор може брати участь у відновленні України.

"Невдовзі після цього буде підготовлено другу частину. Вона розглядатиме фінську підтримку для України у ширшому контексті, включаючи співпрацю щодо розвитку (України, - ред.)", - заявив Тавіо.

Допомога Україні від Фінляндії

Фінляндія надає Україні оборонну, а також гуманітарну допомогу після початку повномасштабної військової агресії РФ.

Раніше в уряді Фінляндії було віддано доручення щодо розробки плану участі країни у відновленні України.

Також повідомлялося, що в серпні президент Фінляндії Саулі Ніїностіо за поданням уряду схвалив рішення про надання 18-го пакету військової допомоги Україні.

Додамо, що Фінляндія також вивчає можливість виробництва в Україні бронетранспортерів Patria.

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