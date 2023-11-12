UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Фінляндія підготує план відновлення України до кінця року

Фото: міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Вілле Тавіо (flickr.com/finnishparliament)
Автор: Валерія Поліщук

Фінляндія готується взяти участь у післявоєнній відбудові України. Гельсінкі представлять першу частину плану щодо відновлення України до кінця цього року.

Про це заявив міністр зовнішньої торгівлі і розвитку Фінляндії Вілле Тавіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Україна може розраховувати на нашу підтримку в майбутньому для подолання величезних наслідків російської агресії. Фінляндія готується взяти участь у процесі відбудови та розробляє національний план з відбудови у співпраці з приватним сектором. Перша частина плану буде опублікована до кінця цього року", - заявив він. 

За словами міністра, план буде зосереджений на тому, як фінський приватний сектор може брати участь у відновленні України.

"Невдовзі після цього буде підготовлено другу частину. Вона розглядатиме фінську підтримку для України у ширшому контексті, включаючи співпрацю щодо розвитку (України, - ред.)", - заявив Тавіо. 

Допомога Україні від Фінляндії

Фінляндія надає Україні оборонну, а також гуманітарну допомогу після початку повномасштабної військової агресії РФ.

Раніше в уряді Фінляндії було віддано доручення щодо розробки плану участі країни у відновленні України.

Також повідомлялося, що в серпні президент Фінляндії Саулі Ніїностіо за поданням уряду схвалив рішення про надання 18-го пакету військової допомоги Україні.

Додамо, що Фінляндія також вивчає можливість виробництва в Україні бронетранспортерів Patria.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФинляндияВійна Росії проти України