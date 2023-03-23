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Фінляндія передасть Україні ще три танки для розмінування Leopard 2R

Фото: Україна отримає від Фінляндії ще три танки Leopard 2R (defence-ua com)
Автор: Наталія Юрченко

Фінляндія оголосила про виділення Україні 14 пакета військової допомоги. Він буде включати важке озброєння, боєприпаси та танки Leopard 2R для розмінування територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Фінляндії.

Вартість нового пакету допомоги 161 млн євро. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Фінляндія виділила допомоги на 910 млн євро.

У рамках 14 пакету допомоги Україна отримає три танки для розмінування Leopard 2R, інше важке озброєння та боєприпаси. Також військові забезпечать навчання для українських фахівців на Leopard 2R.

З міркувань безпеки Міноборони не розкриває весь зміст пакета, а також терміни доставки.

Leopard 2R у рамках минулого пакету допомоги.

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