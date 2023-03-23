Финляндия передаст Украине еще три танка для разминирования Leopard 2R

Стоимость нового пакета пособия 161 млн евро. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия выделила помощи на 910 млн евро.

В рамках 14-го пакета помощи Украина получит три танка для разминирования Leopard 2R, другое тяжелое вооружение и боеприпасы. Также военные обеспечат обучение украинских специалистов на Leopard 2R.

Из соображений безопасности Минобороны не раскрывает все содержание пакета, а также сроки доставки.

Leopard 2R в рамках прошлого пакета помощи.

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