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Финляндия передаст Украине еще три танка для разминирования Leopard 2R

Фото: Украина получит от Финляндии еще три танка Leopard 2R (defence-ua com)
Автор: Наталья Юрченко

Финляндия объявила о выделении Украине 14 пакета военной помощи. Он будет включать в себя тяжелое вооружение, боеприпасы и танки Leopard 2R для разминирования территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Финляндии.

Стоимость нового пакета пособия 161 млн евро. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину Финляндия выделила помощи на 910 млн евро.

В рамках 14-го пакета помощи Украина получит три танка для разминирования Leopard 2R, другое тяжелое вооружение и боеприпасы. Также военные обеспечат обучение украинских специалистов на Leopard 2R.

Из соображений безопасности Минобороны не раскрывает все содержание пакета, а также сроки доставки.

Leopard 2R в рамках прошлого пакета помощи.

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