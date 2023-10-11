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Фінляндія передала Україні військову допомогу на 95 млн євро

Фото: Антті Хаккянен (facebook com kokoomus)
Автор: Дмитро Браславський

Фінляндія сьогодні, 11 жовтня, оголосила про виділення 19-го пакета військової допомоги Україні. Його вартість становить 95 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Фінляндії.

Зазначається, що президент Фінляндії Саулі Нііністьо ухвалив рішення з цього питання за пропозицією уряду.

Це 19-та за рахунком партія військової допомоги з Фінляндії в Україну. Підраховано, що заміна включених у трансмісію виступів обійдеться Фінляндії приблизно в 95 мільйонів євро.

"В Україні триває війна, результат якої вирішить порядок безпеки Європи і Фінляндії в далекому майбутньому. Ми продовжимо рішуче підтримувати Україну разом із нашими союзниками", - повідомив міністр оборони Антті Хаккянен.

За його словами, загальна вартість комплектів оборонної техніки, поставлених Фінляндією в Україну, наразі становить 1,4 мільярда євро. З оперативних причин і для гарантій безпечної доставки допомоги, подробиці змісту пакета не будуть оголошені. 

Допомога Україні від Фінляндії

Фінляндія надає Україні оборонну, а також гуманітарну допомогу після початку повномасштабної військової агресії РФ.

Нагадаємо, що раніше в уряді Фінляндії було віддано доручення щодо розробки плану участі країни у відновленні України.

Нещодавно стало відомо, що уряд Фінляндії готує черговий пакет оборонної допомоги для України, який стане вже 19-м.

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