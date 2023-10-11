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Финляндия передала Украине военную помощь на 95 млн евро

Фото: Антти Хаккянен (facebook com kokoomus)
Автор: Дмитрий Браславский

Финляндия сегодня, 11 октября, объявила о выделении 19-го пакета военной помощи Украине. Его стоимость составляет 95 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Финляндии.

Отмечается, что президент Финляндии Саули Ниинистьо принял решение по этому вопросу по предложению правительства.

Это 19-я по счету партия военной помощи из Финляндии в Украину. Подсчитано, что замена включенных в трансмиссию выступлений обойдется Финляндии примерно в 95 миллионов евро.

"В Украине продолжается война, исход которой решит порядок безопасности Европы и Финляндии в далеком будущем. Мы продолжим решительно поддерживать Украину вместе с нашими союзниками", - сообщил министр обороны Антти Хаккянен.

По его словам, общая стоимость комплектов оборонной техники, поставленных Финляндией в Украину, сейчас составляет 1,4 миллиарда евро. По оперативным причинам и для гарантий безопасной доставки помощи, подробности содержания пакета не будут объявлены.

Помощь Украине от Финляндии

Финляндия оказывает Украине оборонную и гуманитарную помощь после начала полномасштабной военной агрессии РФ.

Напомним, что ранее в правительстве Финляндии было отдано поручение по разработке плана участия страны в восстановлении Украины.

Недавно стало известно, что правительство Финляндии готовит очередной пакет оборонной помощи для Украины, который станет уже 19-м.

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