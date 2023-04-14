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Фінляндія передала Україні обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури

Фото: Фінляндія передала Україні обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури (facebook.com/minenergoUkraine)
Автор: Дмитро Браславський

Фінляндія передала Україні 136 тонн обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства енергетики України.

"13 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетики надійшло в Україну з Фінляндії. Серед наданого обладнання - силові трансформатори, трансформатори струму, мобільні газові котельні, генератори загальною вагою майже 136 тонн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що устаткування розподілено для енергетичних підприємств Вінницької, Миколаївської, Івано-Франківської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та "Укрзалізниці".

"Ми дякуємо нашим партнерам із Фінляндії за підтримку українського енергетичного сектору. Передане обладнання - важливий внесок у відновлення і стабілізацію роботи нашої енергосистеми, яку цілеспрямовано намагався знищити ворог", - наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Нагадаємо, що Міністерство енергетики працює над тим, що енергетична інфраструктура України була захищена від можливих атак Російської Федерації.

Раніше ми писали про те, що "Укренерго" провело перший аукціон з розподілу пропускної спроможності мереж для експорту електроенергії у Молдову 11 квітня.

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