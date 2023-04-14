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Финляндия передала Украине оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры

Фото: Финляндия передала Украине оборудование для ремонта энергетической инфраструктуры (facebook.com/minenergoUkraine)
Автор: Дмитрий Браславский

Финляндия передала Украине 136 тонн оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Министерства энергетики Украины.

"13 грузов гуманитарной помощи для нужд энергетики поступило в Украину из Финляндии. Среди предоставленного оборудования - силовые трансформаторы, трансформаторы тока, мобильные газовые котельные, генераторы общим весом почти 136 тонн", – говорится в сообщении.

Оборудование распределено для энергетических предприятий Винницкой, Николаевской, Ивано-Франковской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и "Укрзализныци".

"Мы благодарим наших партнеров из Финляндии за поддержку украинского энергетического сектора. Переданное оборудование - важный вклад в восстановление и стабилизацию работы нашей энергосистемы, которую целенаправленно пытался уничтожить враг", - подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Министерство энергетики работает над тем, что энергетическая инфраструктура Украины была защищена от возможных атак Российской Федерации.

Ранее мы писали о том, что "Укрэнерго" провело первый аукцион по распределению пропускной способности сетей для экспорта электроэнергии в Молдову 11 апреля.

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