Фінляндія озброїть Україну на 90 млн євро за рахунок активів РФ: деталі угоди

Допомога Україні з боку Фінляндії

Від початку повномасштабної війни Фінляндія активно надає допомогу Україні у військовій, фінансовій та гуманітарній сферах. Військова підтримає передбачає озброєння, боєприпаси, техніку та підготовку українських бійців.

Нещодавно Фінляндія оголосила про надання 36,5 млн євро на гуманітарну допомогу Україні.

Також, Фінляндія анонсувала 28-й пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить близько 200 млн євро (217 млн доларів).

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