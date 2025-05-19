Финляндия вооружит Украину на 90 млн евро за счет активов РФ: детали сделки

Боеприпасы будут закупать у финских производителей, что также будет способствовать поддержке местной промышленности и сохранению рабочих мест.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отметил, что этот шаг демонстрирует непоколебимую поддержку Украины и укрепляет сотрудничество между финской оборонной промышленностью и Киевом.

Вместе с национальной программой поддержки Украины на 660 млн евро это поможет усилить обороноспособность Украины.

Детали относительно способа и графика доставки пока не разглашаются.