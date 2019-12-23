Фінляндія засудила запуск поїздів по Кримському мосту

Фото: прапор Фінляндії (з відкритих джерел)

Дипломати заявили, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України

Фінляндія засудила запуск руху поїздів по Кримському мосту через Керченську протоку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Фінляндії у Twitter.

Фінські дипломати заявили, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

При цьому вони поширили заяву Європейського союзу, яка засуджує запуск руху поїздів по Кримському мосту.

Finland's support for ukraine's territorial integrity and sovereignty within its internationally recognised borders is firm. https://t.co/uXlt2Hln4w — Ulkoministeriö (@Ulkoministerio) December 23, 2019

Нагадаємо, МЗС України висловило рішучий протест у зв'язку із неузгодженим візитом президента Росії Володимиром Путіним на тимчасово окупований Крим і відкриттям руху залізничної частини Кримського моста через Керченську протоку.

Крім того, в Представництві президента України в аннексированном Криму нагадали про незаконність в'їзду в Крим по Керченського мосту. Також у відомстві заявили про нехтуванні Кремлем загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

Зазначимо, у понеділок, 23 грудня, Кримський міст оголосили готовим до запуску залізничного сполучення між окупованим українським півостровом і територією РФ. Поїздом вже скористався президент РФ Володимир Путін.