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Фінляндія засудила запуск поїздів по Кримському мосту

Новини » Політика     23.12.2019 - 21:59
Фінляндія засудила запуск поїздів по Кримському мосту
Фото: прапор Фінляндії (з відкритих джерел)

Дипломати заявили, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України

Фінляндія засудила запуск руху поїздів по Кримському мосту через Керченську протоку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Фінляндії у Twitter.

Фінські дипломати заявили, що підтримують територіальну цілісність і суверенітет України у межах її міжнародно визнаних кордонів.

При цьому вони поширили заяву Європейського союзу, яка засуджує запуск руху поїздів по Кримському мосту.

Нагадаємо, МЗС України висловило рішучий протест у зв'язку із неузгодженим візитом президента Росії Володимиром Путіним на тимчасово окупований Крим і відкриттям руху залізничної частини Кримського моста через Керченську протоку.

Крім того, в Представництві президента України в аннексированном Криму нагадали про незаконність в'їзду в Крим по Керченського мосту. Також у відомстві заявили про нехтуванні Кремлем загальновизнаних принципів і норм міжнародного права.

Зазначимо, у понеділок, 23 грудня, Кримський міст оголосили готовим до запуску залізничного сполучення між окупованим українським півостровом і територією РФ. Поїздом вже скористався президент РФ Володимир Путін.

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