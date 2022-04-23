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Финляндия ограничивает импорт электроэнергии из России

Фото: Финляндия ограничивает импорт электроэнергии из России (Фото: РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Импорт электроэнергии из России в Финляндию будет ограничен, заявил оператор линий электропередач Fingrid.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Пропускная способность будет сокращена с нынешних 1300 до 900 мегаватт в ближайшее воскресенье, 24 апреля.

Оператор обосновывает свое решение рисками для электроэнергетической системы в меняющейся геополитической ситуации.

Кроме того, поступление электричества из России будет полностью приостановлено, когда будет проходить тестирование атомного реактора Олкилуото-3.

Экспорт электроэнергии из Финляндии в Россию останется на прежнем уровне.

Напомним, Европейский Союз намерен ввести новые ограничения против России на следующей неделе. Новыми целями Брюсселя станут российские нефть и банки.

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