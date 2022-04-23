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Фінляндія обмежує імпорт електроенергії з Росії

Фото: Фінляндія обмежує імпорт електроенергії з Росії (Фото: РБК-Україна)
Автор: Євгеній Прокопенко

Імпорт електроенергії з Росії до Фінляндії буде обмежено, заявив оператор ліній електропередач Fingrid.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Пропускна здатність буде скорочена з нинішніх 1300 до 900 мегават у найближчу неділю, 24 квітня.

Оператор обґрунтовує своє рішення ризиками для електроенергетичної системи в мінливій геополітичній ситуації.

Крім того, надходження електрики з Росії буде повністю призупинено, коли проходитиме тестування атомного реактора Олкілуото-3.

Експорт електроенергії з Фінляндії до Росії залишиться на колишньому рівні.

Нагадаємо, Європейський Союз має намір запровадити нові обмеження проти Росії наступного тижня. Новими цілями Брюсселя стануть російські нафта та банки.

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