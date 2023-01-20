Фінляндія оголосила про виділення нового пакету допомоги Україні на 400 млн євро

"З оперативних причин і для забезпечення того, щоб доставка досягла місця призначення, більш детальна інформація про зміст допомоги, спосіб доставки або графік не буде надана", - пояснили в міністерстві.

Зазначається, що загальна вартість усіх наданих Фінляндією пакетів військової допомоги Україні сьогодні становить 590 мільйонів євро.