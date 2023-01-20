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Финляндия объявила о выделении нового пакета помощи Украине на 400 млн евро

Фото: (pixabay.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Минобороны Финляндии объявило о выделении 12-го пакета военной помощи для Украины на сумму 400 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Финляндии.

"По оперативным причинам и для обеспечения того, чтобы доставка достигла места назначения, более подробная информация о содержании помощи, способе доставки или графике не будет предоставлена", - объяснили в министерстве.

Отмечается, что общая стоимость всех предоставленных Финляндией пакетов военной помощи Украине на сегодня составляет 590 миллионов евро.

Напомним, ранее Финляндия заявила о готовности предоставить Украине немецкие танки Leopard, которые имеет на своем вооружении.

При этом, как уточнил министр обороны Финляндии Микко Савола, позиция страны по передаче Украине танков Leopard зависит от решения Германии как страны-производителя.

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