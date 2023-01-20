Финляндия объявила о выделении нового пакета помощи Украине на 400 млн евро

"По оперативным причинам и для обеспечения того, чтобы доставка достигла места назначения, более подробная информация о содержании помощи, способе доставки или графике не будет предоставлена", - объяснили в министерстве.

Отмечается, что общая стоимость всех предоставленных Финляндией пакетов военной помощи Украине на сегодня составляет 590 миллионов евро.