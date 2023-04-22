Фінляндія оголосила про 15-й пакет військової допомоги Україні

Зазначається, що спільна місія EUMAМ має на меті забезпечити базову та спеціалізовану підготовку 30 000 українських військових. Навчальна операція проходитиме в Польщі.

Згідно з повідомленням міністерства, президент Саулі Нііністе схвалив відправлення в п’ятницю. Загальна вартість пакетів оборонної допомоги від Фінляндії Україні сягнула близько 990 мільйонів євро.

"Україна потребує різних видів підтримки. Ми беремо участь у тренувальній місії ЄС, навчаючи українських солдатів, разом із необхідною матеріальною допомогою", - зазначив у повідомленні міністр оборони Антті Кайкконен.

Також міністерство повідомило, що для того, щоб гарантувати безпечне прибуття пакету допомоги, воно не буде озвучувати його вміст, спосіб доставки чи графік.