Финляндия объявила о 15-м пакете военной помощи Украине

Отмечается, что совместная миссия EUMAМ направлена на обеспечение базовой и специализированной подготовки 30 000 украинских военных. Учебная операция пройдет в Польше.

Согласно сообщению министерства, президент Саули Ниинисте одобрил отправку в пятницу. Общая стоимость пакетов оборонной помощи от Финляндии достигла Украины около 990 миллионов евро.

"Украина нуждается в различных видах поддержки. Мы участвуем в тренировочной миссии ЕС, обучая украинских солдат, вместе с необходимой материальной помощью", - отметил в сообщении министр обороны Антти Кайкконен.

Также министерство сообщило, что для того чтобы гарантировать безопасное прибытие пакета помощи, оно не будет озвучивать его содержимое, способ доставки или график.