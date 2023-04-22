Финляндия объявила о 15-м пакете военной помощи Украине

Финляндия объявила о 15-м пакете военной помощи, в который войдет снаряжение для воинов ВСУ, проходящих обучение в рамках миссии EUMAM.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Отмечается, что совместная миссия EUMAМ направлена на обеспечение базовой и специализированной подготовки 30 000 украинских военных. Учебная операция пройдет в Польше.
Согласно сообщению министерства, президент Саули Ниинисте одобрил отправку в пятницу. Общая стоимость пакетов оборонной помощи от Финляндии достигла Украины около 990 миллионов евро.
"Украина нуждается в различных видах поддержки. Мы участвуем в тренировочной миссии ЕС, обучая украинских солдат, вместе с необходимой материальной помощью", - отметил в сообщении министр обороны Антти Кайкконен.
Также министерство сообщило, что для того чтобы гарантировать безопасное прибытие пакета помощи, оно не будет озвучивать его содержимое, способ доставки или график.
Напомним, что недавно первая группа инструкторов Вооруженных сил Литвы отправилась в Германию для обучения украинских военных в рамках миссии EUMAМ.
Также в апреле этого года Финляндия передала Украине 136 тонн оборудования по восстановлению энергетической инфраструктуры.
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