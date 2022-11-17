Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 55,6 млн євро

"Україна продовжує потребувати підтримки у захисті своєї території. Асортимент оборонного обладнання, яке зараз надсилається, є найбільшим на сьогоднішній день", - сказав міністр оборони Антті Кайкконен.

При цьому більш детальна інформація щодо вмісту допомоги, способу та терміну доставки не надається з оперативних міркувань та з метою забезпечення доставки допомоги до місця призначення.

Зазначається, що загальна вартість усіх пакетів оборонної допомоги, які Фінляндія надала Україні, наразі становить 160,4 млн євро.

Нагадаємо, попередній пакет військової допомоги Україні від Фінляндії становив 11,8 млн євро.

Окрім того, Фінляндія не відкидає можливості підготовки українських військ на своїй території.

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