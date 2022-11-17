Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 55,6 млн евро

"Украина продолжает нуждаться в поддержке в защите своей территории. Ассортимент оборонного оборудования, которое сейчас направляется, является самым большим на сегодняшний день", - сказал министр обороны Антти Кайкконен.

При этом более подробная информация о содержании помощи, способе и сроке доставки не предоставляется по оперативным соображениям и с целью обеспечения доставки помощи к месту назначения.

Отмечается, что общая стоимость всех пакетов оборонной помощи, предоставленных Финляндией Украине, сейчас составляет 160,4 млн евро.

Напомним, предыдущий пакет военной помощи Украине от Финляндии составил 11,8 млн евро.

Кроме того, Финляндия не исключает возможности подготовки украинских войск на своей территории.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.