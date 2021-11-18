Финляндия начнет принимать больше беженцев из-за ситуации в Афганистане

Власти Финляндии приняли решение со следующего года увеличить лимит на прием беженцев. Повышение квоты связано с ухудшением политической ситуации в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Yle .

По ее данным, об увеличении ежегодной квоты на прием беженцев сообщила министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало. Она уточнила, что лимит будет повышен до 1,5 тысячи человек.

Глава МВД пояснила, что причиной увеличения квоты стало ухудшение ситуации в Афганистане. По ее словам, прием беженцев по установленным лимитам - один из лучших способов помочь попавшим в беду людям.

Издание отмечает, что в сентябре текущего года власти Финляндии планировали повысить квоту на прием беженцев в следующем году до 2 тысяч человек. В настоящее время стана ежегодно принимает по лимитам 1050 человек. В 2019 году квота составляла 850 беженцев.

Беженцы по квоте - это люди, зарегистрированные в качестве таковых Верховным комиссаром ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).