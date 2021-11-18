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Фінляндія почне приймати більше біженців через ситуацію в Афганістані

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Гельсінкі, Четвер 18 листопада 2021 22:28
Фінляндія почне приймати більше біженців через ситуацію в Афганістані Фото: Фінляндія збільшує ліміт на прийом біженців (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Фінляндії прийняла рішення з наступного року збільшити ліміт на приймання біженців. Підвищення квоти пов'язане з погіршенням політичної ситуації в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Yle.

За її даними, про збільшення щорічної квоти на приймання біженців повідомила міністр внутрішніх справ Фінляндії Марія Охісало. Вона уточнила, що ліміт буде підвищений до 1,5 тисячі осіб.

Глава МВС пояснила, що причиною збільшення квоти стало погіршення ситуації в Афганістані. За її словами, приймання біженців за встановленими лімітами - один з кращих способів допомогти потрапили в біду людям.

Видання зазначає, що у вересні поточного року влада Фінляндії планувала підвищити квоту на приймання біженців наступного року до 2 тисяч осіб. В цей час стана щорічно приймає за лімітами 1050 осіб. У 2019 році квота становила 850 біженців.

Біженці за квотою - це люди, зареєстровані в якості таких Верховним комісаром ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Нагадаємо, раніше Словенія закликала закрити зовнішні кордони ЄС, щоби стримати потоки мігрантів.

Зазначимо, останні кілька днів на кордоні Польщі та Білорусі загострилася ситуація із мігрантами. Вони намагаються проникнути на польську територію, щоб потім потрапити до Німеччини.

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Финляндия Міграційна криза
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