Фінляндія може повністю закрити кордон із Росією з 22 листопада, - ЗМІ

Відповідне рішення уряд країни може оголосити найближчим часом, розповіли журналістам джерела у департаменті зовнішньої політики та безпеки, йдеться у публікації.

При цьому пізніше в апараті прем'єр-міністра Петері Орпо розповіли, що урядова рада сьогодні не збиратиметься.

Наразі на східному сухопутному кордоні з РФ у Фінляндії працюють лише 4 прикордонні пункти.

Зупинення роботи пунктів пропуску

Минулого четверга Фінляндія вирішила зупинити роботу чотирьох із дев'яти прикордонних пунктів пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Нірала, і з суботи вони закриті для руху транспорту. Це стало відповіддю на суттєве зростання біженців та прохачів притулку, які прибувають із території РФ.

Заяви від мігрантів про надання притулку почали приймати лише на прикордонних пунктах Вартіус та Салла.

Також у Фінляндії готуються до можливості закриття всього свого східного кордону. За оцінкою Гельсінкі, російська влада причетна до транспортування нелегальних шукачів притулку до фінського кордону.

Фінляндія закриває кордон із РФ

Нагадаємо, 18 листопада Фінляндія закрила 4 пункти перетину кордону з Росією. Влада країни пояснювала такі дії боротьбою з припливом біженців, які шукають притулку.

Пізніше стало відомо, що Фінляндія може повністю закрити кордон із Росією. Міністерство внутрішніх справ готує відповідний законопроект. Він має стати запасним заходом на випадок, якщо кількість прохачів притулку у Фінляндії різко збільшиться.

Додамо також, що днями фінським прикордонникам довелося задіяти сльозогінний газ, коли емігранти намагалися незаконно потрапити до таборів із Росії.