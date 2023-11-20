Финляндия может полностью закрыть границу с Россией с 22 ноября, - СМИ

Соответствующее решение правительство страны может объявить в ближайшее время, рассказали журналистам источники в департаменте внешней политики и безопасности, говорится в публикации.

При этом позже в аппарате премьер-министра Петтери Орпо рассказали, что правительственный совет сегодня собираться не будет.

Сейчас на восточной сухопутной границе с РФ в Финляндии работают только 4 пограничных пункта.

Остановка работы пунктов пропуска

В прошлый четверг Финляндия решила остановить работу четырех из девяти пограничных пунктов пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Нийрала, и с субботы они закрыты для движения транспорта. Это стало ответом на существенный рост беженцев и просителей убежища, прибывающих с территории РФ.

Заявления от мигрантов о предоставлении убежища стали приниматься только на пограничных пунктах Вартиус и Салла.

Также в Финляндии готовятся к возможности закрытия всей своей восточной границы. По оценке Хельсинки, российские власти причастны к транспортировке нелегальных искателей убежища к финской границе.

Финляндия закрывает границу с РФ

Напомним, 18 ноября Финляндия закрыла 4 пункта пересечения границы с Россией. Власти страны объясняли такие действия борьбой с притоком беженцев, которые ищут убежище.

Позже стало известно, что Финляндия может полностью закрыть границу с Россией. Министерство внутренних дел готовит соответствующий законопроект. Он должен стать запасной мерой на случай, если число просителей убежища в Финляндии резко увеличится.

Добавим также, что на днях финским пограничникам пришлось задействовать слезоточивый газ, когда эмигранты пытались незаконно попасть в стану из России.