Фінляндія може повністю заборонити росіянам укладати угоди щодо нерухомості

"Оцінка операцій з нерухомістю з громадянами країнами за межами ЄС, зокрема з росіянами була переглянута. Протягом зими буде оцінена можливість повної заборони цих угод або значних додаткових обмежень", - сказав Хяккянен.

Крім того, за його словами, в країні буде посилена перевірка транзакцій.

Міністр також додав, що така заборона передбачатиме низку винятків, і, крім того, буде затверджено перелік конкретних ситуацій, у яких подібні угоди будуть можливими.

Також один із проєктів полягає в тому, що згодом закон може втрутитися сильніше, ніж зараз, якщо компанії продадуть щось критичне не тій країні.

"Щоб не сталося так, як тоді, коли з'ясувалося, що росіяни володіють Гельсінською верф'ю (підприємство для будівництва і ремонту суден - ЕП) або чимось іншим", - додав Хяккянен.

Відносини між Фінляндією та Росією після початку війни в Україні

Нагадаємо, що нещодавно Фінляндія офіційно закрила Генеральне консульство в Санкт-Петербурзі. Воно було однією з найбільших дипломатичних установ у РФ.

Люксові авто до Росії ввозяться в обхід накладених на країну санкції через вторгнення в Україну. Для цього використовують як посередника Фінляндію.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо сказав, що наразі від Росії для Фінляндії не існує безпосередньої загрози, проте РФ залишається непередбачуваною.

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