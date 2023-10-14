RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Финляндия может полностью запретить россиянам заключать сделки по недвижимости

Фото: Финляндия рассматривает возможность полного запрета сделок с недвижимостью для россиян (pixabay.com)
Автор: Карина Левицкая

Правительство Финляндии планирует принять несколько законодательных проектов, которые смогут запретить россиянам заключать сделки по недвижимости.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, передает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat.

"Оценка операций с недвижимостью с гражданами странами за пределами ЕС, в частности с россиянами была пересмотрена. В течение зимы будет оценена возможность полного запрета этих сделок или значительных дополнительных ограничений", - сказал Хяккянен.

Кроме того, по его словам, в стране будет усилена проверка транзакций.

Министр также добавил, что такой запрет будет предусматривать ряд исключений, и, кроме того, будет утвержден перечень конкретных ситуаций, в которых подобные сделки будут возможны. 

Также один из проектов заключается в том, что впоследствии закон может вмешаться сильнее, чем сейчас, если компании продадут что-то критическое не той стране.

"Чтобы не произошло так, как тогда, когда выяснилось, что россияне владеют Хельсинской верфью (предприятие для строительства и ремонта судов - ЭП) или чем-то другим", - добавил Хяккянен.

Отношения между Финляндией и Россией после начала войны в Украине

Напомним, что недавно Финляндия официально закрыла Генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Оно являлось одним из крупнейших дипломатических учреждений в РФ.

Люксовые автомобили в Россию ввозятся в обход наложенных на страну санкции из-за вторжения в Украину. Для этого используют в качестве посредника Финляндию.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сказал, что от России для Финляндии не существует непосредственной угрозы, однако РФ остается непредсказуемой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияФинляндия