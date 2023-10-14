Финляндия может полностью запретить россиянам заключать сделки по недвижимости

"Оценка операций с недвижимостью с гражданами странами за пределами ЕС, в частности с россиянами была пересмотрена. В течение зимы будет оценена возможность полного запрета этих сделок или значительных дополнительных ограничений", - сказал Хяккянен.

Кроме того, по его словам, в стране будет усилена проверка транзакций.

Министр также добавил, что такой запрет будет предусматривать ряд исключений, и, кроме того, будет утвержден перечень конкретных ситуаций, в которых подобные сделки будут возможны.

Также один из проектов заключается в том, что впоследствии закон может вмешаться сильнее, чем сейчас, если компании продадут что-то критическое не той стране.

"Чтобы не произошло так, как тогда, когда выяснилось, что россияне владеют Хельсинской верфью (предприятие для строительства и ремонта судов - ЭП) или чем-то другим", - добавил Хяккянен.

Отношения между Финляндией и Россией после начала войны в Украине

Напомним, что недавно Финляндия официально закрыла Генеральное консульство в Санкт-Петербурге. Оно являлось одним из крупнейших дипломатических учреждений в РФ.

Люксовые автомобили в Россию ввозятся в обход наложенных на страну санкции из-за вторжения в Украину. Для этого используют в качестве посредника Финляндию.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сказал, что от России для Финляндии не существует непосредственной угрозы, однако РФ остается непредсказуемой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.