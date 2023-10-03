ЗМІ з'ясували, як з Фінляндії до Росії вивозять люксові авто

Люксові авто до Росії ввозяться в обхід накладених на країну санкції через вторгнення в Україну. Для цього використовують як посередника Фінляндію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Як пише видання, журналісти простежили за автовозом, який їхав у напрямку російського кордону. Їм вдалося прикріпити радіомаяки на два авто - темно-синій BMW X3 та білий Lexus RX350. Завдяки цьому вдалося простежити за подальшим пересуванням автомобілів за допомогою мобільного додатку.

Авто перетнули осійський кордон через прикордонний пункт до Ваалімаа. У РФ машини вирушили спочатку до Санкт-Петербурга. У районі однієї із зупинок є експедиторська компанія, яка допомагає своїм клієнтам розмитнити вантаж. Згодом вони доїхали до Москви до пункту збору нових автомобілів.

Контактна особа журналістів не змогла візуально знайти машини із маячками. Одна через кілька тижнів білий Lexus з'явився в автосалоні на вулиці Пушкіна у місті Томську. Його вартість там складає близько 100 тисяч євро. А ось синій BMW продовжив пересуватися Томськом. Ймовірно, він уже проданий, і новий власник уже експлуатує авто.

Відомо, що білий Lexus фактично прибув з Канади, одже таким чином нелегальний експорт через Фінляндію можуть здійснювати й інші країни.

При цьому фінській владі важко зловити компанії, які нелегально експортують товари до Росії. Зокрема митниця стикається з ситуаціями, коли водій вантажівки мав два різні митні документи - для європейських митників, де йдеться, що авто прямує до Казахстану, і для російських, де сказано, що авто експортується в РФ. Ланцюжок компаній, що у цьому процесі, то, можливо довгою, але ключову роль грають транспортні фірми.

ЗМІ знайшли інформацію про те, що у Фінляндії є кілька компаній із російським капіталом, чиї автовози їздять із фінських портів до прикордонної станції Ваалімаа. Останнім часом діяльність таких компаній різко зросла.

Заборона на в'їзд авто з російськими номерами

13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.

Так, у разі прибуття на кордон машини з російською реєстрацією водій і пасажири повинні будуть змушені повернутися до РФ, або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.

Пізніше стало відомо, що Фінляндія слідом за країнами Балтії має намір заборонити в'їзд легкових автомобілів з російською реєстрацією.

А також Норвегія з 3 жовтня вводить заборону на в'їзд до країни зареєстрованих у Росії легкових автомобілів.

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