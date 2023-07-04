Фінляндія модернізує інфраструктуру для швидкого перекидання військ НАТО до РФ, - Reuters

Повідомляється, що електрифікація та заміна обладнання на залізниці відбувається, зокрема, біля міста Кеміярві. Він знаходиться за годину їзди від російського кордону і за сім годин їзди від російських військових баз під Мурманськом на Кольському півострові.

Модернізація залізниці у Фінляндії проводиться на ділянці від шведського міста Хапаранда та фінської станції Лаурило. Залізничні мережі Норвегії та Швеції будуть з'єднані з електрифікованою частиною фінської мережі. Завершення проекту очікується у 2024 році. Його вартість оцінюється у 37 млн євро.

За даними Reuters, 96% вантажів доставляється до Фінляндії морським шляхом. У разі конфлікту між Росією та НАТО перекидання сил та вантажів через Балтійське море може опинитися під загрозою. Передбачається, що залізничний коридор зможе вирішити проблему потенційного блокування Росією фінських портів на Балтійському морі.

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО минулого року, відмовившись від своєї політики військового нейтралітету після вторгнення Росії до України. Фінляндія стала повноправним членом Альянсу. Заявки на членство Швеції повинні бути схвалені всіма членами НАТО, але Туреччина та Угорщина ще її не схвалили.

Туреччина неодноразово заявляла, що Швеція має зробити додаткові кроки проти прихильників забороненої РПК та членів мережі, яку Анкара вважає відповідальною за спробу державного перевороту у 2016 році.

Новий антитерористичний закон Швеції набув чинності 1 червня, але для Анкари його реалізація важливіша, ніж сам закон. Вона закликає Стокгольм припинити діяльність РПК, мітинги, пропагандистські кошти та зусилля зі збирання коштів.