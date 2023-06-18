У Туреччині назвали умову вступу Швеції до НАТО

Про це заявив міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hürriyet Daily News.

"На наших двосторонніх зустрічах ми заявили нашим союзникам, що Швеція може стати членом НАТО, як і Фінляндія, якщо виконає свої зобов'язання, зафіксовані в тристоронньому меморандумі", - заявив він.

Вступ Швеції до НАТО

Швеція і Фінляндія подали заявки на вступ до альянсу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну минулого року. Туреччина ратифікувала заявку останньою після того, як Фінляндія виконала пункти тристоронньої угоди, підписаної в червні минулого року в Мадриді, яка зобов'язує скандинавські країни активізувати боротьбу з терористичною організацією РПК. Поряд із Туреччиною, Угорщина також ще не ратифікувала заявку Швеції.

Визнаючи певний прогрес, досягнутий Швецією, Туреччина зберігає обережність і вважає, що потрібні подальші кроки для виконання вимог для вступу в НАТО. Уряд висловив бажання, щоб Швеція продемонструвала більш тверду прихильність цілям і принципам НАТО.

Новий антитерористичний закон Швеції набув чинності 1 червня, але для Анкари його реалізація важливіша, ніж сам закон. Вона закликає Стокгольм припинити діяльність РПК, мітинги, пропагандистські засоби та зусилля зі збору коштів. Крім того, Анкара вимагає від Швеції екстрадиції терористів РПК, яка каже, що це залежить від правосуддя.

Бажаним результатом для більшості членів НАТО є участь Швеції як повноправного члена на майбутньому саміті у Вільнюсі, Литва, запланованому на 11-12 липня. Однак президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у своїй заяві від 14 червня натякнув, що Швеція повинна зробити більше, щоб приєднатися до альянсу на саміті у Вільнюсі.